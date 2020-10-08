Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların... - Son Dakika
BBC

Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların...

08.10.2020 07:22
Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların..., System.String[]

Dünyanın farklı ülkelerinden 6 bine yakın bilim insanı ve sağlık uzmanı, hükümetlere koronavirüs stratejilerini değiştirme çağrısında bulunarak, toplumun zayıf kesimlerinin koruma altına alınması, genç ve sağlıklı kişilerin ise normal yaşamlarına dönmesine izin verilmesini istedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 6 bine yakın bilim insanı ve sağlık uzmanı, hükümetlere koronavirüs stratejilerini değiştirme çağrısında bulunarak, toplumun zayıf kesimlerinin koruma altına alınması, genç ve sağlıklı kişilerin ise normal yaşamlarına dönmesine izin verilmesini istedi.

Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlama politikalarıyla ilgili "büyük endişe duyduklarını" ifade eden araştırmacılar, kısıtlamaların toplum üzerinde ve bireylerin fiziksel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor ve salgında zayıfların ve kırılgan kesimlerin koruma altına alınması, sağlıklı insanların ise günlük yaşamlarını sürdürmesi çağrısı yapıyor.

Üç araştırmacının kaleme aldığı ancak daha sonra binlerce kişi tarafından imzalanan ve 'Great Barrington Deklarasyonu' adıyla anılan bildiride, düşük risk gruplarında koronavirüsün yayılması ve böylece nüfusun önemli bir kesiminin virüse karşı bağışıklık kazanmasıyla salgının dindirilmesi öneriliyor.

Ancak diğer birçok uzman da bu önerilere şu gerekçelerle karşı çıkıyor:





'Korkunç'

Leeds Üniversitesi'nden Doç. Dr. Stephen Griffin, bildiriyi "iyi niyetli" bulmakla birlikte, etik ve lojistik sorunların yanı sıra bilimsel hatalar içerdiğini ve kırılgan olarak adlandırılan kişilerin birçok kesimi kapsadığını ve "eşit muamele görmeyi" hak ettiklerini söylüyor.

Harvard Üniversitesi'nde epidemiyoloji (salgın hastalıklar) profesörü William Hanage, bildirinin kitlesel kısıtlamalara karşı olduğunu, fakat kimsenin bunu önermediğini belirterek, "Salgının dolaylı zararlarına işaret ediyorlar, ama buna doğrudan zararlarının artırılması yoluyla çözüm öneriyorlar" diyor.

Hanage ayrıca, gençler ve sağlıklı kişiler arasında virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasına göz yummanın, gençleri etkileyen ve "uzun Covid" olarak adlandırılan uzun dönemli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bildiriye Twitter'dan tepki gösteren Yale Üniversitesi salgın hastalıklar uzmanı Gregg Gonsalves ise, virüsü kontrol altında tutmak için kısıtlamaların ve diğer önlemlerin gerekli olduğunu, nüfusun yarısının başka hastalıkları bulunduğunu, bu yüzden sürü bağışıklığı stratejisinin "sürüdeki hasta ve engellilerin itlafı" anlamına geleceğini ve "korkunç" olduğunu belirtiyor.

Great Barrington Bildirisi nedir?

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bölgenin ismini alan bildiri, burada üç bilim insanının imzasıyla başlayıp, dünyanın farklı bölgelerinden 6000'e yakın bilim insanı ve sağlık uzmanının yanı sıra 50 bin kişinin imzasını aldı.

İlk imzacılar, Oxford Üniversitesi'nden Sunetra Gupta, Stanford Üniversitesi'nden Jay Bhattacharya ve Harvard Üniversitesi'nden Martin Kulldorff.

Bildiride, aşı bulununcaya dek uygulanacak kısıtlama politikalarının toplumda "tamir edilemez hasara" yol açacağı ve kısıtlı imkanlara sahip olanların bundan daha fazla etkileneceği belirtiliyor.

Bildiride, kısıtlamalar nedeniyle çocuklarda aşılama oranlarının düşmesine, kalp ve kanser hastalarının bakımı ve tedavisinin zarar gördüğüne dikkat çekiliyor.

Yaşlılar ve hastalık sahibi kişilerde koronavirüs riskinin bin kat daha fazla olduğu, çocuklar açısından ise gribin Covid-19'dan daha riskli olduğu ifade ediliyor.

Bildiride, okulların ve üniversitelerin örgün eğitim için açılması, spor ve kültürel aktivitelerin başlamasına izin verilmesi, restoranların açılması da öneriliyor.

Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların...

Harvard Üniversitesi, Koronavirüs, toplum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların... - Son Dakika

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayip Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayip Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmış         
00:19
KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi         
23:42
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'li Semih Yalçın'dan "Bahçeli MHP'yi kapatsın" diyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'na yanıt: Dilini koparırız         
22:25
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz         
12:53
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış         
09:57
Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 07:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei