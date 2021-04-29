Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı
29.04.2021 12:16
Bugün başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk oluşurken, tüm randevuların dolu olduğu öğrenildi.
Bugün başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk oluşurken, tüm randevuların dolu olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Kısıtlamalara sayılı saatler kala çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Bugün 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförler yoğun mesai yapıyor. Bu yoğunluktan memnun olan kuaförler 17 gün ne yapacakları kara kara düşünüyorlar. - BİLECİK
Son Dakika 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı