Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi

22.02.2021 10:47
Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi, System.String[]

Sakarya'da sokak kısıtlamalarını ihlal eden 153 kişiye toplamda 206 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da sokak kısıtlamalarını ihlal eden 153 kişiye toplamda 206 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde son 7 günde kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 153 kişiye toplamda 206 bin 195 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi
Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi

Türk Lirası, Koronavirüs, Para Cezası, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gece yarısı köye inen kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, 50 bin TL'lik zarar var İki ayda ikinci kez soyulan iş yerinin sahibi, hırsızları çaya davet etti Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamlayarak yeni rekor kırdı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak Baskına gittikleri evde yanlışlıkla kendi arkadaşlarını öldürdüler, suçu üstlenmesi için bir başkasına işkence yaptılar Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf
Hackerların son kurbanı ünlü kitap sitesi oldu! Binlerce kullanıcının hesabı çalındı Hackerların son kurbanı ünlü kitap sitesi oldu! Binlerce kullanıcının hesabı çalındı         
10:45
Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı         
10:37
Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi         
10:32
Komşu çocuklarının başına pis su döken kadın, şimdi de ailenin kapısını reçele buladı Komşu çocuklarının başına pis su döken kadın, şimdi de ailenin kapısını reçele buladı         
10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu         
10:06
Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi         
09:30
100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu 100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu         
09:03
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı         
08:50
En çok korona vakası görülen 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi En çok korona vakası görülen 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi         
08:46
Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı         
08:36
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Emel Tokkal'ın Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti         
17:24
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 11:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei