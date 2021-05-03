Kısıtlamaları ihlal eden 732 kişiye 706 bin 852 TL ceza - Son Dakika

Sakarya'da son 1 hafta içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 732 kişiye toplamda 706 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. 26-29 Nisan tarihleri arasında polis sorumluluk bölgelerinde saat 19.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 307 kişi ile 30 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında uygulanan Tam Gün Kapanma kısıtlamasını ihlal eden 425 kişi olmak üzere toplamda 732 kişiye işlem yapılarak, 706 bin 852 TL ceza kesildi. - SAKARYA