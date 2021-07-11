KISITLAMALARIN ARDINDAN AÇIK HAVA YAZ SİNEMASI GELENEĞİ SANCAKTEPE'DE BAŞLADI - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yazlık Sinema Geleneği'nde aileler ve gençler bir araya geldi. Önce açık hava konseri daha sonra ise film gösterimi yapılan etkinliğin, yaz boyu devam edeceği belirtildi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yazlık Sinema Günleri', sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belediye hizmet binasının önünde olan Meydan Park'ta yapıldı. Yaz boyu belirli günlerde devam edecek olan etkinlikte, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ve her yaş grubuna uygun seçilmiş filmler gösterime sunulacak.

YAZ BOYU FİLM GÖSTERİMİ

Etkinlikte bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Bu akşam burada belediyemizin yanındaki bahçede film gösterimi ve konser var. Bunu her hafta, yaz boyunca yapacağız. Etkinliğimiz insanlar tarafından çok da ilgi gördü. Burada film izleyenlere gazoz ve mısır da ikram ediyoruz. Bu akşam klasiklerimizden Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izleyeceğiz. Halkımıza ilgisi için de çok teşekkür ederim' açıklamasında bulundu.

Etkinliğe katılan 37 yaşındaki İlhan Bakır ise 'Başkanımızın sosyal medya paylaşımından etkinliği görüp oğlumla geldim. Etkinliklerimiz çok güzel. Pandemide de evde sıkıldık. Hiçbir sosyal aktivitemiz yoktu. Ama düzenli şekilde bu aktivite olacakmış çok mutluyum' dedi.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Hiranur Kalabalık, 'Belediye başkanımıza bizi böyle eğlendirip yiyecekler dağıttığı için çok teşekkür ederim. Başka etkinlikler de yapılmasını çok istiyorum. Pandemide dizi bile yoktu. Ama şimdi buradayız ve film izleyeceğiz. Çok mutluyum' diye konuştu.