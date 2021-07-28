Üye Girişi
Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu - Son Dakika

Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu

28.07.2021 15:24

- Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu Mardin'de kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

- Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu

MARDİN - Mardin'de kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Korona virüs risk haritasında kırmızıya dönen Mardin'de vakaların artması en çok esnafı tedirgin etti. Çarşı esnafı, vatandaşlara çağrıda bulunarak kısıtlamaların geri gelmemesi için aşı olmaları gerektiğini belirtti. 3 doz aşısını da olduğunu belirten esnaf Beşir Ceylan, "Aşı olduğum için mutluyum. Hastalanmadım, olmayanlar gidip Allah rızası için aşı olsunlar. Daha iyi olur hem kendileri hem Mardin halkı hem de Türk milleti için" dedi.

Korona virüs nedeni ile 2 yıldan beri bu sıkıntıyı çektiklerini kaydeden esnaf Halil Ceylan ise "Turistler akın akın geliyor. Turistlerden, esnaftan ve Mardin halkından tek ricam aşımızı yapalım. Ben 2 doz aşımı oldum. Herhangi bir sıkıntım yok. Koruma altındayım. Çok şükür bir hastalık durumumum yok. Mardin'de turizm açısından ekonomik anlamda canlandığını herkes biliyor. Esnaf olarak bizlerde bilmekteyiz. Ama malum kapama esnasında esnaf olarak gerçekten çok sıkıntı yaşadık. Ekmeğimizi dahi kazanamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bu konuda bize yardımlarda bulundu. Allah sizden de onlarda razı olsun. Rabbim bu hastalığı üzerimizden def etsin. Tekrarını yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Maalesef vakaların yükseldiğini kaydeden esnaf Ali Gökoğlu, "Kırmızı listeye girdi Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle Mardin. Millet nedense aşı olmaktan çekiniyor. Sevdiklerini kaybetmek istemiyorlarsa aşılarını olsunlar. şeklinde konuştu.

İmkanı olmayanın telefonla arayıp ekibin eve de geldiğini kaydeden Gökoğlu, "Biz esnaf olarak görevimizi yaptık. Aşağı bölümde yüzde 90'ımız aşı olduk. Özellikle buraya gelen yerli ve yabancı turistlerden ricamız herkes mutlaka aşı olsun. Çünkü Mardin turizmle kalkınan ve turizmle geçinen bir şehir. Özellikle Allah muhafaza kısıtlama gelirse öldük, bittik demektir" dedi.

Mardin'in uzun yıllardır yoğun misafir ağırlayan bir şehir olduğunu belirten sabuncu esnafı Şehmus Gerehean, "Dünyada dokusu bozulmamış şehirlerden biridir Mardin. Daha duyarlı olmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz 16 ay Türkiye geneli esnaf olarak zorluk yaşadık ve kapanmalardan dolayı büyük kayıplar verdik. Turizm bizim için çok büyük bir etken. İlk önce biz Mardinliler olarak aşımızı yapıp, maskemizi çıkarmadan iletişim kurarak daha tedbirli davranırsak inşallah kısıtlamalar tekrar gelmez. Çok üzüldük kırmızıya döndüğümüz için. Lütfen herkes duyarlı olup, aşısını yapsın. Biz aşımızı yaptık. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu
Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu
Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu
Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu

COVIRAN Bereket, Mardin, Mevla, Esnaf, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı 16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi 15:45 Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi 15:33 Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu 15:14 Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak 15:10 Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Şanlıurfa'da belediyenin çocuk parkına yerleştirdiği sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak 14:48 Şanlıurfa'da belediyenin çocuk parkına yerleştirdiği sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz 14:38 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı 14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
16:26 Son dakika: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
15:32 Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak
15:21 Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz
15:20 Türk futbolu karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti
15:10 Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak
15:08 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
14:43 Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor
14:37 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz
14:15 Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı
Son dakika: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem Son dakika: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:26
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü         
16:17
Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak         
15:33
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:21
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar         
15:12
Böyle ittifak görülmedi! Kaynana, yeni geliniyle bir olup eski gelinini soydu Böyle ittifak görülmedi! Kaynana, yeni geliniyle bir olup eski gelinini soydu         
15:00
Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor         
14:44
Akraba katliamında 4 kişiyi öldüren dünürün ilk ifadesi ortaya çıktı: Ölmemek için öldürdüm Akraba katliamında 4 kişiyi öldüren dünürün ilk ifadesi ortaya çıktı: Ölmemek için öldürdüm         
14:27
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı         
13:39
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu         
13:32
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Canlı yayına bağlanan genç kızdan korkunç iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan korkunç iddia: Annemi babam öldürdü         
12:51
Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor         
12:47
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 16:34:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyen esnaf, vatandaşa aşı çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement