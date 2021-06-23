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Kısıtlamaların kalkması ve aşılanma oranının artması uçak ve otobüs biletlerine ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Kısıtlamaların kalkması ve aşılanma oranının artması uçak ve otobüs biletlerine ilgiyi arttırdı

23.06.2021 14:30
Kısıtlamaların kalkması ve aşılanma oranının artması uçak ve otobüs biletlerine ilgiyi arttırdı, System.String[]

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Kurban Bayramı biletlerinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Çalışanlar, bilet ve otel rezervasyonlarında, planlamalarında acele etmeli." ifadesini kullandı.

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Kurban Bayramı biletlerinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Çalışanlar, bilet ve otel rezervasyonlarında, planlamalarında acele etmeli." ifadesini kullandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, kısıtlamaların kalkması, aşılanma oranının artmasıyla temmuz ve ağustos ayları için uçak ve otobüs biletlerine ilgi arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Kurban Bayramı'nın 20 Temmuz Salı günü başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"19 Temmuz arife, yarım gün izin alarak 9 günlük bayram tatili yapılabilir. Ancak isteyenler bir önceki hafta 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için haftanın diğer 4 günü daha izin alarak 4,5 gün izinle toplam 16 günlük tatile de çıkabilir. ya da 16 Temmuz Cuma ve arife günü izin alarak 1,5 gün izinle 11 gün tatil yapılabilir. Son yıllarda resmi ve dini bayramların art arda gelip bu kadar uzun soluklu tatil fırsatı yarattığı bir ay yaşamadık. Kurban Bayramı biletleri tükenmek üzere. Çalışanlar, bilet ve otel rezervasyonlarında planlamalarında acele etmeli."

Hacıbayramoğlu, bayram tatili için bilet aramalarında ve fiyatlarında şimdiden ciddi artışlar olduğuna işaret ederek, "Kurban Bayramı için Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi tatil yörelerine yönelik bilet fiyatlarında yüzde 150'yi geçen oranlarda artış var. Talep fazla olduğu için bilet bulmakta da zorlanabilirsiniz. Haziran ayına göre temmuzda ciddi fiyat artışı var. Uçak biletlerinin yanı sıra otobüs biletleri de tükeniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi otobüs firmaları ek seferler yapabilir. Ancak bu ek seferlerin seyahat gün ve saatine yakın sürelerde konulması, önceden plan yapmayı zorlaştırıyor. İşte bu sebeple birçok kişi şimdiden biletlerini almaya başladı ve otobüslerdeki doluluk oranları gün geçtikçe artıyor." ifadelerini kullandı.

Yaz tatili için otel aramalarında da ciddi artış yaşadıklarını aktaran Hacıbayramoğlu, "Otel aramalarımızda temmuz ve ağustos ayları için her şey dahil Antalya otelleri sayfamızdan sonra en çok bungalov oteller aranmış. Pandemi sonrasında bungalov oteller büyük ilgi görmeye başladı. Ayrıca, muhafazakar otel aramalarımızda da ciddi artışlar var. Muhafazakar otellerde de en çok aranan bölge Muğla ve Alanya. Otel fiyatlarında haziran ayına göre temmuzda yüzde 100'ü geçen fiyatlarda artışlar var. Haziran sonu ya da temmuzun ilk haftası fiyatlar biraz daha makul. Otellerde fiyat artışının en çok yaşandığı tatil yöresi Bodrum. Uzun soluklu bayram tatili yapacaklar bilet bulmakta ve otel bulmakta zorlanabilir. Bu yüzden tatil rezervasyonlarını şimdiden yapmalarında yarar var." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı, Bayram, Otel, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlamaların kalkması ve aşılanma oranının artması uçak ve otobüs biletlerine ilgiyi arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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