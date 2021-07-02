Üye Girişi
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu - Son Dakika

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu

02.07.2021 00:00

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi.

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu

ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. Elazığ'da vatandaşlar, kısıtlamaların kaldırıldığı ilk akşamda cadde ve sokakları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziranda yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibari ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların büyük bir kısmının kaldırıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda 22.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da sona erdi. Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda Elazığ'da vatandaşlar evlere girmedi. Bazı vatandaşlar caddelerde gezerken bazıları da çay ocağı ve kafe gibi mekanlarda oturup arkadaşları ile sohbet etti. Uzun süre sonra kısıtlamasız bir şekilde sokağa çıktıklarını belirten vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Pandeminin yaklaşık bir buçuk yıldır hayatlarında olduğunu kaydeden Turgut Güneş isimli vatandaş, "Bu süreçte insanlar evlerde kapalı kaldı, dışarı çıkamadı. Yasaklar kalktı ama mesafe, hijyen ve maske dikkat etmek lazım. Bugüne kadar dikkat etmeye çalıştık. Bugün itibari ile kısıtlamalar kalktı. Bu hastalıkta önceki hastalıklar gibi tarihe karışacak. Arkadaşlarımızla birlikte bir bahçede oturuyoruz ve nefes almaya çalışıyoruz. Hastalığın en aza indirgenmesi için aşılarımızı olacağız. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

Kurallara uymaya devam ettiklerini aktaran Mustafa Öztürk isimli vatandaş da "Tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Devam eden kurallara uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyeni koruması lazım. Bizim toplum bu konuda düzensiz. Bunun örneğini gördük. Esneme olduktan sonra ciddi bir patlama oldu hastalıkta" diye konuştu.

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu - Son Dakika


Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarın taksit sayılarına düzenleme 00:20 Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarın taksit sayılarına düzenleme Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor 00:00 Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti 23:36 Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu 22:16 İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu ABD'den küstah rapor! Türkiye, 21:10 ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı         
00:39
Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım         
00:11
Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak         
23:57
Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70 Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70         
23:29
Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı         
22:17
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu         
21:37
Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu         
21:02
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
18:31
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 01:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement