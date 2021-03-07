Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti
07.03.2021 13:19
Korona virüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu kısıtlamalarının sonra ermesiyle vatandaşlar gümüşçülere akın etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu kısıtlamalarının sonra ermesiyle vatandaşlar gümüşçülere akın etti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde gümüş ve telkari sanatını yaşatan Akyüz Gümüş'ün sahibi İshak Akyüz, kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte müşterilerin mağazayı yoğun bir şeklide ziyaret ettiklerini belirtti. Bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirten Akyüz, "Normalleşme süreci başladı. Hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla müşteri yoğunluğu başladı. Müşterilerimize online satış yaptığımız kadar yüz yüze satış yapmayı özlemiştik. Maske ve hijyen kurallarına uyarak, bu şekilde ekonomik açıdan da daha hızlı normalleşmeyi hedefliyoruz" dedi. - MARDİN
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