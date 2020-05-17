Kısıtlamanın 2. gününde denetimler devam etti - Son Dakika

Kısıtlamanın 2. gününde denetimler devam etti

İSTANBUL - Kısıtlamanın 2. gününde denetimler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2. gününde trafikte denetimler devam etti. D-100 Kara yolunda araçlar tek tek kontrol ediliyor. Trafik denetimleri havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 2. güne girildi. Kısıtlamayla birlikte D-100 Kara yolu Kadıköy İstikametinde trafik denetimleri devam ediyor. Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri kara yolunda olan araçları tek tek durdurdu. Polis ekipleri, araç içinde bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol etti. Öte yandan denetimler drone ile havadan görüntülendi.