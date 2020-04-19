Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda, görevli az sayıda araç dışında yolların bomboş olduğu görüldü.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde İstanbul'da yolar yine boş kaldı.

Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü.