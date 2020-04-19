Kısıtlamanın 2'nci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlamanın 2'nci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de yollar boş kaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda, görevli az sayıda araç dışında yolların bomboş olduğu görüldü.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.

Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken, havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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