Kısıtlamanın 3. gününde ilk defa kepenk açan kasap ve manavlarda yoğunluk - Son Dakika

Kısıtlamanın 3. gününde ilk defa kepenk açan kasap ve manavlarda yoğunluk

Kısıtlamanın 3. gününde ilk defa kepenk açan kasap ve manavlarda yoğunluk Günlük et satışları 2 kat arttı Alışverişlerde sosyal mesafe kurallarına uyuldu Sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamında kapalı olan kasap ve manavlar kısıtlamanın sürdüğü 3'üncü günde kepenk açtı.

Kısıtlamanın 3. gününde ilk defa kepenk açan kasap ve manavlarda yoğunluk

Günlük et satışları 2 kat arttı

Alışverişlerde sosyal mesafe kurallarına uyuldu

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamında kapalı olan kasap ve manavlar kısıtlamanın sürdüğü 3'üncü günde kepenk açtı. Bayram öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde hafta sonuna ek olarak 18- 19 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği duyurulmuştu. Bu tedbirler kapsamında hafta sonu sadece fırınlar, eczaneler ve tatlı satan işletmeler açık tutulmuştu. 18-19 Mayıs tarihlerinde ise bunlara kasaplar ve manavlar da eklendi. Kısıtlama günlerinde bugün itibariyle ilk defa kepenk kaldıran kasap ve manavlarda yoğunluk oluştuğu gözlendi. Manav ve kasaplar İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre 18-19 Mayıs tarihlerinde 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor olacak.

"Günlük ortalama 300 kilo et satıyoruz"

Murat Koca isimli kasap, karara sevindiklerini belirterek kilo bazında günlük et satışlarının 2 kat arttığını söyledi. Koca, "Market ve fırınlar gibi, kasapların da açık olması sevindirici oldu. AVM, restoran gibi işletmelerin kapalı olması kasaplara talebi artırıyor. Vatandaş evinden çıkmadığı için sürekli evinde yemek yiyor. Ramazan ayı başlamadan önce günlük ortalama 150 kilo et satıyorduk. Şuanda günlük ortalama 300 kiloyu buldu. Kasaplarda genel anlamda bir yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın et ihtiyaçlarını son güne bırakmamasını istiyoruz. Son güne bıraktıkları zaman hem istediklerini bulamıyorlar hem de yoğunlukla karşılaşıyorlar. Vatandaşlar et ürünleri ihtiyaçlarını kısıtlamanın olacağı son güne bırakmasınlar, hafta içine yaysınlar" dedi.

"Et satışlarındaki artış devam ediyor"

Kasap Ümit Çatmabacak, sokağa çıkma kısıtlamasında kasaplar olarak ilk defa açık olduklarını söyleyerek, "Kasaplar açık olduğu zaman gıda konusunda vatandaş daha çok yararlanabiliyor. Sofrada olması gereken en belirgin besinlerden olan etin, insanların iftar sofrasında daha çok bulunması gerekiyor. Vatandaş iftar sofralarında daha çok et ve tavuk ürünlerini tercih ediyor. Vatandaşın sofrasındaki et eksiğini gidermek adına kasapların açık tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Et, iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasındaki günler çok fazla yoğun geçiyor. Vatandaşımızın bu noktada sosyal mesafe kuralına özen göstermesi gerekiyor. Vatandaş yoğunluk oluşmaması açısından hafta içi kasap ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Korona virüs sürecinde ve bu sürece Ramazan ayının da dahil olmasından dolayı et satışlarındaki artış devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Manavlarda sosyal mesafeye dikkat ediliyor ve eldivensiz ürün seçilmiyor

Kısıtlama günlerinde istisnaya tabii tutulan manavlarda ise alışverişler sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor. Manav Hamit Çakmak, zamanın sınırlı olmasından dolayı çok fazla yoğun olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlar meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Vatandaşları sosyal mesafe dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. İçeriye maskesiz ve eldivensiz vatandaş almıyoruz. Ürünleri de eldivensiz seçtirmiyoruz" diye konuştu.

Kısıtlamanın 3. gününde ilk defa kepenk açan kasap ve manavlarda yoğunluk

19 Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlamanın 3. gününde ilk defa kepenk açan kasap ve manavlarda yoğunluk - Son Dakika Ekonomi

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