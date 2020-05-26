Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce'de sokaklar sessiz kaldı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce'de sokaklar sessiz kaldı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce sokakları sessiz kaldı. Kısıtlamanın dördüncü günü sessiz geçerken, şehrin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde belirlenen noktalarda denetimlerine devam ederken, dışarıda olanların kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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