Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor - Son Dakika

Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor

16.01.2021 13:21

Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6'ncı haftasında da Van sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6'ncı haftasında da Van sessizliğe büründü.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Gece 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en yoğun olduğu bölgelerde sadece kısıtlamadan muaf olanlar işlerine giderken, genel olarak vatandaşın kurallara uyduğu gözlemlendi. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor. Ekipler, kimlik kontrolünün yanında, iş yeri belgesi ve plaka kontrolü de yaptı.

Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor
Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor
Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor
Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kısıtlamanın 6'ncı haftasında kurallara uyuluyor - Son Dakika


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