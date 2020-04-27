Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika

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Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi
6 saat önce
Korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zincirlikuyu'da yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi.
Korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zincirlikuyu'da yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan yen tip Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 23 Nisan gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama saat 00.00'dan sonra sona ermesinin ardından 4 gün sonra işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zincirlikuyu'da trafik yoğunluğunu olduğu görüldü. Yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:10 Kaynak: İHA
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