Son Dakika › Güncel › Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik - Son Dakika
Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
16 dakika önce
DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.
DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. 'Evde kal' çağrılarına rağmen Diyarbakırlılar, kısıtlama sonrası ilk gün dışarı çıktı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde de sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Sokaklarda kabalık oluşturanların genel olarak sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıda gezenlere anonsla koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu.Öte yandan merkez Yenişehir ilçesindeki kentin en işlek Ekinciler ve Gevran caddelerinde maskesiz olarak ve sosyal mesafe korunmadan dolaşılması yasaklandı. Yenişehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Gevran ve Ekinciler caddesinde maskesiz dolaşanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:08 Kaynak: DHA
Son Dakika Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti