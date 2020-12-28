Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk
28.12.2020 14:16
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi
, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesisler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayakseverler, maske takarak alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarının uygulandığı Erciyes'te turistler keyifli zaman geçirdi.Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 1 haftada 3 bine yakın yabancı turistin Erciyes'e geldiği bildirildi.
- Kayseri
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