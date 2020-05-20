Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabahta E-5 karayolunda yoğun trafik oluştu.

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabahta E-5 karayolunda yoğun trafik oluştu. Alınan kararlar neticesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 15 şehirde geçtiğimiz 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bu sabah E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Çok sayıda vatandaşın da toplu taşıma için metrobüs ve otobüs duraklarında olduğu gözlendi. Oluşan görüntüler salgın öncesi günleri aratmadı dedirtti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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