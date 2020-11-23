Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

23.11.2020 07:42

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

İSTANBUL - Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar yollara akın etti.

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sabah saat 5'te sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti - Son Dakika


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