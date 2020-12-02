Kısıtlamanın ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı
02.12.2020 08:59
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ilk kez uygulaması dün saat 21.00'de başlayan kısıtlama, bugün saat 05.00'de sona erdi. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar megakenti yeniden hareketlendirdi. Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen insanlar duraklarda ve karayollarında yoğunluk oluşturdu. - İSTANBUL
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