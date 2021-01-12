Kısıtlamanın ardından sahilde hafta sonu manzarası - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından sahilde hafta sonu manzarası

12.01.2021 10:27
Kısıtlamanın ardından sahilde hafta sonu manzarası, System.String[]

Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah biten sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahillere koştu.

Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah biten sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahillere koştu. Onlarca vatandaşın Zeytinburnu sahilinde oluşturduğu yoğunluk kısıtlamanın olmadığı hafta sonu manzaralarını aratmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında her hafta sonu ülke genelinde Cuma akşam saat 21.00'dan Pazartesi sabah 05.00'a kadar süren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İstanbul'da kısıtlamaya uyarak evinde kalan vatandaşlar dün daha rahat nefes alabilmek ve iyi vakit geçirmek için soluğu sahillerde aldı. Vatandaşlar Zeytinburnu sahilinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk kısıtlamanın olmadı hafta sonu manzaralarını aratmadı.

Vatandaşların kimi zaman maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözükürken havadan çekilen görüntüler yoğunluğun boyutunu gözler önüne serdi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Koronavirüs, Zeytinburnu, Pazartesi, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamanın ardından sahilde hafta sonu manzarası - Son Dakika


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