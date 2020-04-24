Kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.