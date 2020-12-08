Termal kameralı drone destekli denetim - Son Dakika

Termal kameralı drone destekli denetim

DÜZCE - Düzce'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta içinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu kent merkezinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri termal kameralı drone ile denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Düzce'de hafta içinde vatandaşlar sokaklara akın etti. Düzce'de vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi'nde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent merkezinde İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri termal kameralı drone ile denetleme yaptı. Termal kameralar ile Covid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışları kontrollü verilen İstanbul Caddesi'ndeki vatandaşların ateşi ölçüldü.