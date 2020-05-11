Kısıtlamanın ardından Tuzla'da İstanbul'a giriş - çıkışta uzun araç kuyruğu - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından Tuzla'da İstanbul'a giriş-çıkışta uzun araç kuyruğu oluştu.



2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkış süresinin uzatılması dolayısıyla D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı mevkisinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu. Uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.



İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkış süresinin uzatılması dolayısıyla denetimler devam ediyor.



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor. Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayanların şehirden çıkışına izin verilmedi. İzini olmayan sürücüler yan yoldan İstanbul'a döndürüldü.



Sürücülerin denetim için beklemesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Uzun araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL