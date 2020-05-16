Kısıtlamanın ardından Üsküdar Sahili sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından Üsküdar Sahili sessizliğe büründü

İSTANBUL - Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar sahili boş kaldı. Boş kalan Üsküdar sahili havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamadı ile birlikte Üsküdar sahili güvercinlere ve köpeklere kaldı. Üsküdar meydan havadan görüntülendi.