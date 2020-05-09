Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda Haliç Köprüsü'nde bir otomobil takla attı - Son Dakika

Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda Haliç Köprüsü'nde bir otomobil takla attı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil kaza yaparak takla attı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil kaza yaparak takla attı. Kaza nedeniyle takla atan otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazaya karışan genç kadın ise sinir krizi geçirdi. Kaza saat 00.00'da Haliç Köprüsü Ankara İstikameti Halıcıoğlu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan 41 NP 089 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hızlı giderek 34 HS 5153 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 NP 089 plakalı otomobil taklalar atarak ters düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu kazayı ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sıkışan erkek sürücüyü çıkararak ambulansa teslim etti. Kadın sürücü şoka girdi Kazaya karışan 34 HS 5153 plakalı otomobilin kadın sürücüsü de olay yerinde kaza geçirdi. Köprüde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için çalışmalara başladı. (Davut Has - Murat Delice/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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