Kısıtlamanın başlamasıyla boş kalan Denizli havadan görüntülendi - Son Dakika

Yurt genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması Denizli'de havadan görüntülendi. Kent genelinde 21.00'de başlayan kısıtlamaya vatandaşlar büyük çoğunlukta uyması dikkatlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge sonrası yurt genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 21.00'i göstermesiyle başladı. 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. 21.00'e saatler kala vatandaşların birçoğu evlerine gitmek için birbirleri ile yarışırken kısıtlamanın ilk dakikaları ile kent genelinde büyük çoğunlukta uyuldu. Kentin farklı noktalarında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Denizli'nin en işlek meydanlarından olan 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı ve Ulusal Egemenlik Meydanını İhlas Haber Ajansı Muhabirleri tarafından havadan görüntülendi. Ana arterlerden şehirlerarası yolculuk yapan araçlar, caddelerde ise sadece görevli araçlar görüldü. - DENİZLİ