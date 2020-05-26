Kısıtlamanın dördüncü gününde de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Rize'de cadde ve sokaklar en sessiz günlerini yaşıyor.

Şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı ile sahil boş kaldı.

Bazı vatandaşların sokaklarda bulunan hayvanlara yem verdiği görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Öte yandan, çay üreticileri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat edebilmelerini mümkün kılan kararına istinaden bahçelerine giderek hasada devam ediyor.