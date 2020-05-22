Kısıtlamanın genişletilmesiyle şehit babasının kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi nedeniyle 1,5 aydır şehit babasını ziyaret edemeyen Mehmet Akın Yıldız, kısıtlamanın genişletilmesiyle Ramazan Bayramı öncesinde şehit babasının kabrin ziyaret ederek dua etti.



2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde hain terör örgütünün saldırısı sonrası şehit düşen Polis Memuru Uğur Yıldız'ın oğlu 20 yaşındaki Mehmet Akın Yıldız, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir şehit babasının kabrini ziyaret edemedi. Kısıtlamanın genişletilmesi üzerine Mehmet Akın Yıldız, sokağa çıktığını gün şehit babasının kabrini ziyaret ederek dua etti. Ramazan Bayramı öncesinde şehit babasının kabrini ziyaret eden Mehmet Akın Yıldız, ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Kastamonu Şehitliğini gelerek babasının kabrini ziyaret eden Mehmet Akın Yıldız, dualar ederek mezarlığına su döktü. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 1,5 aydır evde olduğunu söyleyen Mehmet Akın Yıldız, "Kısıtlamanın genişletilmesinden dolayı sokağa çıkabildim ve babamı ziyarete geldim. Benim için gayet iyi oldu. Uzun süredir ziyaret edemiyorduk. Ziyaretimi yaptık, duamızı okuduk. Kısıtlama süresi bitmeden biraz da hava alıp ondan sonra evime geri döneceğim" dedi.



Kısıtlamadan dolayı uzun süredir şehit babasının kabrini ziyaret edemediğini belirten Mehmet Akın Yıldız, "Benim için kısıtlamanın genişletilmesi iyi oldu ve babamın kabrine rahat rahat gelebildim ve duamı ettim. Ramazan Bayramında da ziyaret edip edemeyeceğimi düşünüyordum. Benim için bayram öncesinde de ziyaret edebilmek çok iyi oldu" diye konuştu.



"Kısıtlama süresince evde kaldım" diyen Yıldız, şöyle konuştu:



"Evde zaman geçirmeye çalıştım, kitap okudum, film izledim ya da uzaktan eğitim başladı, derslerime çalıştım. Uzaktan eğitim gördük ve sınavlarımızı olduk. Bundan kaynaklı ödevlerimiz vardı, ödevlerimi yaptım. Bu süreçte evde ne kadar sosyal hayatımız olmasa da bir şekilde kendimize sosyal hayat oluşturmaya çalıştık. Allah'ın izniyle bu zorlu günlerde geçecek. İnşallah yine aynı şekilde sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gezebileceğiz." - KASTAMONU