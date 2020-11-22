Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı

22.11.2020 22:02

Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İzmir sokakları da boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı

İZMİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İzmir sokakları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama bu sabah 10.00 itibariyle sona ermişti. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci günü, yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek. İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Saat 20.00 itibarı ile kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İzmirli vatandaşlar büyük ölçüde riayet ederken, polis ekipleri cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Kısıtlama sebebiyle kentin en işlek yerleri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon Boyu, Gündoğdu Meydanı ve Konak Meydanı boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.

Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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