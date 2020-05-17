Kısıtlamanın ikinci gününde yollar ve duraklar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Sessizliğe bürünen E-5 karayolu havadan görüntülendi.

(Selim Bayraktar/İHA)