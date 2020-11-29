Kısıtlamanın ikinci haftasının 2'nci gününde Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftası 2 gününde Diyarbakır'da vatandaşlar evlerine çekilirken, sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında ikinci haftanın ikinci gün kısıtlaması bu akşam saat 20.00 itibariyle Diyarbakır'da da başladı. Gece boyunca 9 saat devam edecek olan kısıtlama, yarın sabah saat 05.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar evlerinin yollarını tuttu. Cadde, sokak, durakların boş kaldığı Diyarbakır'da evlerine gitmekte geç kalanları uyaran polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. - DİYARBAKIR