Kısıtlamanın ilk boş kalan E-5 karayolu havdan görüntülendi
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da yoğunluğun en çok yaşandığı E-5 karayolu ile metrobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.Özel izin ile çıkan araçların E-5 karayolunun belirli noktalarında kontrolünde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 9'lara kadar düştüğü görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:25 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kısıtlamanın ilk boş kalan E-5 karayolu havdan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor