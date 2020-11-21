Kısıtlamanın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yoğunluğu - Son Dakika

Kısıtlamanın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yoğunluğu
21.11.2020 20:12
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde kısmi araç yoğunluğu oluştu.
Korona virüs salgınını önlemek için alınan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısmı araç yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlemler aldı. - İSTANBUL
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