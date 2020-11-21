KISITLAMANIN İLK DAKİKALARINDA D-100 TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda D-100 Karayolu trafiği havadan görüntülendi. Koronavirüs salgınını için alınan yeni tedbirlerin biri olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00başladı. İstanbul'da da çok sayıda insan kısıtlama saatinden önce evlerine gidebilmek için erkenden yola çıktı. Kısıtlamanın başladığı saat olan 20.00'de D-100 Cevizlibağ mevkii drone ile havadan görüntülendi. Kısıtlamanın başlamasına rağmen trafiğin akışının devam ettiği görüldü.

- İstanbul