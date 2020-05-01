Kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.