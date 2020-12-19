Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi - Son Dakika

DİYARBAKIR, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde havadan görüntülenirken, kentte 3 gündür etkisini sürdüren sis, hem hava hem de kara trafiğini olumsuz etkiledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bazı bölgelerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetimler yaptı. Durdurulan otomobillerde sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edilirken, kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı.