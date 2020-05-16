Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. E-5 Karayolunda trafik olmadığı görüldü.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kalırken, E-5 Karayolunda trafiğin olmadığı görüldü. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu yollar ve duraklar da sessizlik hakimken, hafta içi yoğunluk yaşanan E-5 Karayolunda ise yoğunluk yaşanmadı. Cevizlibağ'da işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)