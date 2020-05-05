Kısıtlamanın kaldırılmasıyla Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi - Son Dakika

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Kısıtlamanın kaldırılmasıyla Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi
6 saat önce
Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay'da karayolu trafiği hareketlendiAntalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay karayolu hareketlendi.
Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi
Antalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay karayolu hareketlendi. Türkiyenin Suriye sınırına üç kapısı bulunan Hatay'da kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte özellikle Tır ve kamyon trafiğinde artış gözlendi. Türkiye'nin demir çelik ve lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Hatay'da şehirler arası kısıtlamaların sona ermesinin ekonomiyede olumlu yansıması bekleniyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:41 Kaynak: İHA
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