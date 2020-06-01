Kısıtlamanın kalkmasının ardından soluğu deniz ve sahilde aldılar - Son Dakika

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bu gece saat 00.00'da itibariyle açıldı. Açılmasının ardından bazı vatandaşlar denize girdi.Kimi vatandaşlar ise sahilde denizi izledi.

Dünyayı etkisine alan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle kapanan plajlar, normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran'da açıldı. Turizmin başkenti Antalya'da yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan plajlar, sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına göre düzenlemelerle tamamlanmıştı. Bu gece ise saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Vatandaşların bazıları denize girdi kimisi sahil bandındaki basketbol sahalarında basketbol oynadı.Kimisi de yürüyüş yaparak sahilin tadını çıkardı.Sahilin açılmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise balık tuttu.

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan Yılmaz Haber "Uyumadık bu saate kadar bekledik koştuk geldik" dedi.

"DENİZE GEÇ KALDIM"

Diğer yandan denize girmenin mutluluğunu dile getiren Mehmet Ali Özdemir "Denize biraz geç kaldım,15 dakika geç girdim. Deniz çok güzel ve sıcak zaten 2,5 ay giremedik iyot eksikliği vardı çok iyi geldi." diye konuştu.

Öte yandan sahile gelen bazı vatandaşların dedektörle arama yaptığı görüldü.

(Burak Yalman/İHA)