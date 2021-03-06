TEKİRDAĞ Kısıtlamanın kalktığı Tekirdağ'da sahilde yürüdüler - Son Dakika

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Kısıtlamanın kalktığı Tekirdağ'da sahilde yürüdüler

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde Tekirdağlılar, sahil kesimine çıkarak yürüyüş yaptı.

Koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu renkte yer alan Tekirdağ'da, sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, vatandaşlar sahil kesimine akın etti. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sokaklarda vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. Sahil kesiminde yürüyüş yapanların yanı sıra, çocuklarını parklara götüren ailelerin de olduğu dikkat çekti. Kentin ana cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ'da ekipleri denetimlerde de bulunarak, vatandaşların maske, sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.