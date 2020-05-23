Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü -1 - Son Dakika

Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde açık olan baklavacılarda yoğunluk yaşandı. Market ve manav gibi saat 17.00'ye kadar açık kalma izni verilen baklavacılar kısıtlama saatine kadar gelen siparişleri yetiştirmek için çaba sarf etti.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasağın ilk gününde market, manav, pastane ve kuruyemişçilerin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalmasına izin verildi. Ramazan Bayramı'na saatler kala Gaziantepli baklavacılar kısıtlama saatine kadar gelen siparişleri yetiştirmek için çaba sarf etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile dışarı çıkamayan vatandaşlar telefon ve internet üzerinden baklava siparişi verdi. Baklavacılar ise özel kargolarla baklavaları isteyenlerin adreslerinden teslim ediyor.

'KARGO İLE TESLİM EDİYORUZ'

Vatandaşları Ramazan Bayramında baklavasız bırakmamak için çalıştıklarını ifade eden baklava ustası Levent Aktaş, " Bu yıl koronavirüsten dolayı hiç istemediğimiz bir bayram oldu. Yarın bayram insanlar evlerinden çıkamayacak ve ziyaretlere gidemeyecek. Biz baklava severleri baklava ile buluşturmak için bugün çalışıyoruz. Gaziantep'ten özel kargo firmamız ile İstanbul ve Ankara'ya siparişlerimizi gönderiyoruz. Şehir içinde ise gelen talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.