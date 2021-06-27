KISITLAMANIN OLDUĞU SON PAZAR GÜNÜNDE MEYDANLAR VE SAHİLLER BOŞ KALDI - Son Dakika

KADEMELİ normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul 'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı. Kısıtlamanın uygulandığı son pazar gününde meydanlar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının son bulacağını açıkladı. Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde meydanlar ve sahiller havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler tarihi yerleri gezerken; Eminönü, Sultan Ahmet ve Taksim meydanları, Galata Köprüsü ve Bebek boş kaldı.

Görüntü dökümü:

------------------------ Eminönü Meydanı havadan görüntü-Ayasofya Meydanı havadan görüntü-Galata Köprüsü havadan görüntü-Taksim meydanı havadan görüntü-Bebek havadan görüntü

- İstanbul