Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının son bulacağını açıkladı. Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde meydanlar ve sahiller havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler tarihi yerleri gezerken; Eminönü, Sultan Ahmet ve Taksim meydanları, Galata Köprüsü ve Bebek boş kaldı.
Görüntü dökümü:------------------------ Eminönü Meydanı havadan görüntü-Ayasofya Meydanı havadan görüntü-Galata Köprüsü havadan görüntü-Taksim meydanı havadan görüntü-Bebek havadan görüntü
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KISITLAMANIN OLDUĞU SON PAZAR GÜNÜNDE MEYDANLAR VE SAHİLLER BOŞ KALDI - Son Dakika