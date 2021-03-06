İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ULAŞTI - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ KISITLAMANIN kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.