Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar Bebek sahile akın etti, trafik kilitlendi - Son Dakika

Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar Bebek sahile akın etti, trafik kilitlendi

Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar Bebek sahile akın etti, trafik kilitlendi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti.

Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar Bebek sahile akın etti, trafik kilitlendi İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek- Arnavutköy Caddesi yoğun trafik nedeniyle kilitlendi. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek-Arnavutköy Caddesi'ndeki trafik yoğunlaştı ve trafik uygulamasında sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, sosyal mesafenin ise unutulduğu gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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