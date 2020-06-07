Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar Bebek sahile akın etti, trafik kilitlendi - Son Dakika

Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar Bebek sahile akın etti, trafik kilitlendi
İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek- Arnavutköy Caddesi yoğun trafik nedeniyle kilitlendi.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek-Arnavutköy Caddesi'ndeki trafik yoğunlaştı ve trafik uygulamasında sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, sosyal mesafenin ise unutulduğu gözlendi.