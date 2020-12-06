Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi - Son Dakika

İZMİR'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kalabalık meydanların sessizliğe büründüğü kentte, havadan yapılan görüntülemede, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.

Çin'in ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan yasağın ikinci ve son günü hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü İzmir'de, meydanlar, sokaklar, caddeler ve parklar boşaldı. Koronavirüs tedbirleri öncesinde deyim yerindeyse 'İğne atılsa yere düşmeyecek' işlek noktalar, sokak hayvanlarına kaldı. Öte yandan İzmir polisi, denetimlerini havadan ve karadan aralıksız sürdürdü. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücülerin izinleri denetlenip havadan da drone ile sokağa çıkanların tespitine çalışıldı. Trafik akışının en yoğun olduğu caddelerde ise kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.