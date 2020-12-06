Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi - Son Dakika

Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi

06.12.2020 16:19
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi, System.String[]

İZMİR'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İZMİR'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kalabalık meydanların sessizliğe büründüğü kentte, havadan yapılan görüntülemede, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.

Çin'in ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan yasağın ikinci ve son günü hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü İzmir'de, meydanlar, sokaklar, caddeler ve parklar boşaldı. Koronavirüs tedbirleri öncesinde deyim yerindeyse 'İğne atılsa yere düşmeyecek' işlek noktalar, sokak hayvanlarına kaldı. Öte yandan İzmir polisi, denetimlerini havadan ve karadan aralıksız sürdürdü. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücülerin izinleri denetlenip havadan da drone ile sokağa çıkanların tespitine çalışıldı. Trafik akışının en yoğun olduğu caddelerde ise kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.


Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamanın son gününde İzmir'in boş meydanları havadan görüntülendi - Son Dakika


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