Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı - Son Dakika

1 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte, İstanbul'da ilk gece sokaklarda hareketlilik yaşandı. İstanbul'da bazı vatandaşlar, gece açık olan kebapçılara giderek kısıtlamanın sona ermesini kutlarken, birçok kişi de Galata Köprüsü'ne gelerek balık tuttu. Kısıtlamada evde sıkıldıklarını söyleyen birçok kişi ise parklara ve sahillere akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaların kaldırılmasını duyurduğu genelge ile 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hareketlilik yaşandı. İstanbul'da da kısıtlama döneminde evlerinde sıkılan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.