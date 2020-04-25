Kısıtlamanın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da bugün de sokaklar boş kaldı. Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.