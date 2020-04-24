Kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

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Kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
6 saat önce
Boş yollar ve kavşaklar Polis ekiplerinin denetimler Boş meydan ve caddeler ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Boş yollar ve kavşaklar
Polis ekiplerinin denetimler
Boş meydan ve caddeler ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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