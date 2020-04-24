Kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Boş yollar ve kavşaklar

Polis ekiplerinin denetimler

Boş meydan ve caddeler ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.